فحص 850 مواطنا في قافلة طبية بمركز شباب منشأة رضوان بالشرقية 

أعلن الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، تنظيم قافلة طبية في مركز شباب منشأة رضوان التابع لإدارة أبو كبير، بالتعاون مع الجامعة الروسية في مصر، لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء القرية.

قياس الضغط والسكر التراكمي

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن القافلة العلاجية قامت بتقديم خدمات قياس الضغط والسكر التراكمي وتوقيع الكشف الطبي بتخصصات «القلب - الباطنة - الأوعية دموية - العظام - الأطفال - النساء والتوليد»، وصرف الأدوية بالمجان، حيث تم إجراء الكشف الطبي على أكثر من 850 مواطنا من أهالي القرية والقرى المجاورة.

مبادرات متنوعة في مراكز الشباب

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتأكيد لدور مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية، وتوجيهها لخدمة المجتمع وكذلك فتح مراكز الشباب لتنفيذ المبادرات الرياضية والصحية والثقافية وممارسة المواطنين أنشطتهم المختلفة.