اعرف تفاصيل حساب سوبر كاش جاري بعائد يومي من بنك مصر.. يصل لـ23%

يقدم بنك مصر الحكومي، أنواعا مختلفة من الحسابات، وتشمل حساب سوبر كاش جاري بعائد يومي، بالعملة المحلية، ويوفر عوائد مرتفعة متنوعة حسب شرائح المبلغ. وبحسب جدول أسعار العائد من بنك مصر، لشهر يوليو 2024، الحد الأدنى لفتح حساب سوبر كاش جاري واحتساب العائد 50 ألف جنيه.

حساب سوبر كاش جاري

ويمكن لصاحب المبلغ 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه الحصول على عائد 17% سنويًا، يصرف يوميًا، وشريحة مبلغ 100001 جنيه إلى 500 ألف جنيه يكون العائد 17.25% سنويًا يصرف يوميًا.

أسعار العائد على حساب سوبر كاش جاري

والعائد على المبلغ 500001 جنيه إلى أقل من مليون جنيه يكون 19.50%، ومن مليون جنيه إلى أقل من 2 مليون جنيه يكون 20%.

ومن 2 مليون جنيه إلى أقل من 10 مليون جنيه يكون العائد 20.50%، ومن مبلغ الـ10 مليون جنيه إلى أقل من 30 مليون جنيه العائد 21%.

ويكون العائد على مبلغ 30 مليون جنيه إلى أثل من 100 مليون جنيه، هو 22.50%.

وعن مبلغ 100 مليون جنيه فأكثر يكون العائد 23% سنويًا يصرف يوميًا.