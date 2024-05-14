رسوم ومصاريف فتح حسابات التوفير في بنك مصر.. اعرف التفاصيل

يقدم بنك مصر أنواعا متعددة من حسابات التوفير المختلفة، بحسب احتياجات العملاء، موضحا الرسوم والمصروفات المطلوبة طبقا لكل حساب، ويرصد التقرير التالي التفاصيل الخاصة بكل حساب، بحسب ما جاء في جداول الرسوم والمصروفات بالبنك.

جدول الرسوم والمصاريف لحسابات التوفير

- الحد الأدنى لحساب التوفير بالعملة المحلية 3 آلاف جنيه، ومصاريف فتح الحساب 50 جنيهًا، ومصاريف كشف الحساب وفقا للدورية 75 جنيهًا داخل مصر، و125 جنيها خارج مصر، ومصاريف إدارية 30 جنيها كل 3 أشهر، وعمولة الحد الأدنى للرصيد 10 جنيهات أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية شهريًا في حال انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى المطلوب.

حساب سوبر كاش

- الحد الأدنى لحساب سوبر كاش توفير بالعملة المحلية 100 ألف جنيه، ومصاريف فتح الحساب 100 جنيه، ومصاريف كشف الحساب وفقا للدورية 75 جنيهًا داخل مصر، و125 جنيها خارج مصر، ومصاريف إدارية 30 جنيها كل 3 أشهر، وعمولة الحد الأدنى للرصيد 10 جنيهات شهريًا في حال انخفاض الرصيد عن 5 آلاف جنيه.

حساب توفير الشباب

- الحد الأدنى لحساب توفير الشباب بالعملة المحلية 500 جنيه، ومصاريف فتح الحساب مجانًا، ومصاريف كشف الحساب وفقا للدورية 35 جنيهًا داخل مصر، و85 جنيها خارج مصر، ومصاريف إدارية 20 جنيها كل 3 أشهر، ولا يوجد عمولة الحد الأدنى للرصيد.

حساب توفير المنجز

- الحد الأدنى لحساب التوفير المنجز بالعملة المحلية 100 جنيه، والحد الأدنى لاحتساب العائد 3 آلاف جنيه، ومصاريف فتح الحساب مجانًا، ومصاريف كشف الحساب مجانًا خلال العام الأول مع إعفاء العميل من 50% من المصروفات بدءا من العام الثاني، ومصاريف إدارية مجانًا خلال العام الأول مع إعفاء العميل من 50% من المصروفات بدءا من العام الثاني، ولا يوجد عمولة الحد الأدنى للرصيد.

حساب توفير الممكن

- الحد الأدنى لحساب توفير الممكن بالعملة المحلية 500 جنيه، ومصاريف فتح الحساب مجانًا، ومصاريف كشف الحساب وفقا للدورية 35 جنيهًا داخل مصر، و85 جنيها خارج مصر، ومصاريف إدارية 20 جنيها كل 3 أشهر، ولا يوجد عمولة الحد الأدنى للرصيد.