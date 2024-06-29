اربح 1575 جنيها يوميا من شهادة في بنك مصر.. ما التفاصيل؟

يقدم بنك مصر الحكومي، أعلى شهادة ادخار في مصر مدة العام ويطلق عليها اسم طلعت حرب بعائد 27%، أو 23.5% أو 23%، حسب رغبة الشخص، وذلك بدوريات صرف متنوعة.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك مصر، تصدر شهادة طلعت حرب للأفراد الطبيعيين فقط، وحد أدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، إذ أن عائد الـ27% يصرف نهاية المدة، و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، و23% سنويًا يصرف يوميًا.

أكثر من 1500 جنيه ربح يومي

ومن خلال شراء شهادة بقيمة 2.5 مليون جنيه، الحصول عائد يومي نحو 1575 جنيها، في حال اختيار العائد اليومي بفائدة 23%، و675000 جنيه نهاية المدة بعائد 27%، و48958 جنيها شهريًا بعائد 23.5%.

ومن أبرز المعلومات عن الشهادة أن العائد ثابت طوال فترة الشهادة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

معلومات شهادة طلعت حرب

ويتيح بنك مصر إمكانية الاقتراض بضمان شهادة طلعت حرب، بالإضافة إلى أن يمكن إصدار بطاقة ائتمانية.

ويمكن شراء الشهادة سواء من خلال فروع البنك أو الإنترنت أو الموبايل البنكي أو ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر.