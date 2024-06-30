أستاذ علوم سياسية: كلمة الرئيس أكدت نجاح الدولة في القضاء على الإرهاب

قال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، أكدت عدّة ثوابت منها نجاح الدولة في التعامل مع ملف الإرهاب الذي شهدته الفترة الماضية، والتأكيد على قوة المصريين واهتمامهم الشديد بالدولة والأزمات والتحديات التي تواجهها في الفترة الحالية.

التحذير من المخاطر الإقليمية الراهنة

وأضاف أستاذ العلوم السياسية لـ«الوطن»، أنّ كلمة الرئيس جاءت في إطار التحذير من المخاطر الإقليمية الراهنة في المنطقة، خاصة قضية غزة التي تمثل قضية رئيسية للدولة، والتصدي بحزم لمواجهة الخطط الخبيثة التي تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.

تماسك وحدة الشعب المصري

وأوضح فهمي أنّ كلمة الرئيس السيسي قدّمت رؤية شاملة للتحديات التي شهدتها الفترة الماضية، وذكّرت المصريين بما تم إنجازه في السنوات الماضية، وحملت دعوة الرئيس للمصريين بالتماسك والاتحاد للحفاظ على ما حققوه من إنجازات، وتماسك وحدة الشعب لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الدولة.

التأكيد على الهوية المصرية

وشدد الدكتور طارق فهمي على أنّ كلمة الرئيس جاءت في إطار التأكيد على الهوية المصرية، وضرورة تماسك المصريين للوقوف بجانب القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة البواسل، لمواجهة التحديات الراهنة، وإشارة لتجديد العهد لاستكمال المسيرة ومواجهة المخاطر.

وأضاف أنّ الرئيس أراد من خلال كلمته تحفيز المصريين على الاستمرار في نفس النهج والمخطط لمواجهة التحديات، والمرور من العقبات من باب التأكيد على الهوية المصرية.