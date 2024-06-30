«مستقبل وطن» بالشرقية: انحياز الرئيس السيسي للشعب أعاد مصر لأبنائها

هنأ الدكتور محمد سليم أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، وكيل اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو.

وقال وكيل اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ في بيانه: «يطيب لي الرئيس أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كوادر وقيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، بأخلص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات المقرونة بأسمى آيات التقدير، والعرفان بالجميل عما قدمتموه من تضحية انتصارا للإرادة الشعبية، بـ انحيازكم في تلبية نداء الملايين من أبناء الشعب المصري الواعي في الثلاثين من يونيو، وبدوركم المبارك؛ تم أعادت مصر لأبنائها بعد ان قامت بحمايتها القوات المسلحة والشرطة تحت قيادتكم الحكيمة».

واقف القيادة السياسية الشجاعة ضد قوي الشر

وأضاف أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية: إن مواقف القيادة السياسية الشجاعة ضد قوي الشر والطغيان والإرهاب والانحياز الكامل لإرادة الشعب وخاصة المواطن البسيط، أعطت الأمل في بناء جمهورية جديدة قائمة علي الاستقرار والأمان وحياة كريمة لكافة المصريين.

وأكد النائب محمد سليم بأن وعي الشعب المصري جعله دائمًا واثق في قواته المسلحة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي ابنا بارا لهذه المؤسسة الوطنية الشريفة، التي تثبت دوما إخلاصها وتفانيها في حماية الشعب المصري، ومقدرات تراب الوطن، علي مر العصور،