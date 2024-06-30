قرار جديد بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة.

حظر تصدير صنف السكر

وأيضًا الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة، وعلى القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، التي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

ونصت المادة الأولى للقرار المنشور، على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 لمدة 3 أشهر، ونصت المادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.