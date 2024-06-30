النائبة حياة خطاب: لا أحد ينكر إنجازات الرئيس السيسي طوال 11 عاما

هنأت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أن كلمة الرئيس السيسي في ذكرى الثورة اليوم جاءت كاشفة وواضحة حول الإنجازات الضخمة التي قدمتها الدولة طيلة 11 عاما، وحول الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة.

إرضاء المواطن المصري

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن الرئيس وعد بحلول في أقرب وقت حرصا على إرضاء المواطن المصري الذي تحمل تلك الأعباء، مشيدة بحديث الرئيس وتأكيده «شغلي الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديد هو تخفيف تلك المعاناة، وإيجاد مزيد من فرص العمل، وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام».

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى إن الرئيس السيسي قدم الكثير للوطن من بناء وتطوير وإقامة مشروعات ضخمة، موضحة أن لا أحد يستطيع أن ينكر الجهود المبذولة وتغيير الحال للأفضل في أعوام ليست قليلة، خاضت خلالها مصر حروبا ومؤامرات داخلية وخارجية.

الأزمة الاقتصادية العالمية

وأضافت أن مصر حققت العديد من الإنجازات في كل المجالات، ورغم الأزمات الاقتصادية العالمية التي يعاني منها العالم أجمع، لكن الرئيس السيسي وجه بضرورة الانتهاء من المشروعات كافة، التي بدأ تنفيذها حتى أصبحنا أمام بنية تحتية قوية صالحة وجاذبة للاستثمار.