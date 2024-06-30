اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

يحتفل اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، بالذكرى الـ 11 لـ ثورة 30 يونيو، وذلك بمقر الاتحاد في مدينة روما، غدًا الاثنين، وأكد الاتحاد أن تلك الثورة العظيمة استطاع المصريون خلالها إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن حكم البلاد.

موجة غير مسبوقة من الاضطرابات في عهد الإخوان

وأوضح الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد عمال إيطاليا، في بيان، اليوم الأحد، أن المصريين قد خرجوا على قلب رجل واحد في الشوارع والميادين، مُعلنين رفضهم لاستمرار حكم جماعة الإخوان الإرهابية للبلاد، وقد شهدت مصر قبل قيام ثورة 30 يونيو، وتحديدا في فترة حكم الإخوان للبلاد، موجة غير مسبوقة من الاضطرابات وعدم الاستقرار وتردي الأوضاع الداخلية وفقدان المصريين للأمان، وكان كل هذا مقدمة لقيام تلك الثورة العظيمة.

بناء المواطن المصري

ولفت رئيس الاتحاد، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل على عاتقه مهمة إنقاذ مصر من الانقسام والدخول في مرحلة اللا عودة، كما حدث في عدة دول أخرى مجاورة نتيجة لحكم هذه الجماعات الإرهابية، التي لا تعرف معنى وحدة الوطن وتماسك المجتمع والحفاظ عليه، وقد عمل الرئيس السيسي منذ توليه المهام على بناء المواطن المصري، حتى يكون قادرا على مواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط به.