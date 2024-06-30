«الإسكان»: تواصل أعمال البنية الأساسية في المدن الجديدة

تواصل أجهزة المدن الجديدة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنفيذ أعمال البنية التحتية والأساسية، وتوصيل المرافق ورصف الطرق، ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والماكن العامة، لتوفير الراحة لسُكان تلك المدن، وتحسين البنية التحتية، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.

رفع كفاءة الخدمات بالقاهرة الجديدة

وبدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة بمركز خدمات التجمع الخامس، ومتابعة سير العمل بمركز الخدمات، وتوفير ساحات وأماكن انتظار للسيارات، وأرصفة مناسبة للمشاة، بالحيين الأول والثاني بالتجمع الخامس، وأثناء جولة تفقدية لرئيس الجهاز اليوم الأحدـ وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال حدوث مخالفات.

رصف الطرق في مدينة 15 مايو

وبحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان، شهدت مدينة 15 مايو، أعمال تطوير شاملة لجميع المداخل الرئيسية بهدف تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور، وذلك في إطار خطة المدينة لتحديث المرافق العامة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، فيما يجري رصف الطرق بمنطقة الإسكان العائلي بالمرحلة الرابعة بالمدينة ضمن مشروع رفع كفاءة وتحسين جودة الطرق، والتي تشمل أعمال الطبقة الأسفلتية، وأعمال تنسيق الموقع وتركيب البلدورات والإنترلوك، إضافة إلى رفع كفاءة مدخل الطريق الأوسطي بالمدينة، وتحسين مداخل المدينة من الناحية الجمالية من خلال زراعة الأشجار والنباتات التجميلية، ورفع كفاءة طريق الأوتوستراد، حيث يربطها طريق الأوتوستراد والطريق الأوسطي والإقليمي، مؤكدًا على الشركات المنفذة ضرورة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة للمشروع.

إصلاحات وصلات الغاز بمدينة العبور

وأضاف بيان الوزارة، أنه يجري إستكمال الطبقة الأسفلتية الرابطة لكامل القطاع بأحد الشوارع وحارة الخدمة أمام البلوك (18010) بالحي التاسع بمدينة العبور، أما عن مسارات الغاز الطبيعي قطوعات المرافق بشارع سيد مكاوي بالحي التاسع فيجري حاليًا إعادة الشئ لأصله.

دفن كابلات الكهرباء بالشيخ زايد

ورفع جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، المخلفات، ورعاية المزروعات والتعامل مع أى مخالفات، مواصلًا تكثيف أعمال النظافة والرعاية للمسطحات الخضراء لرفع كفاءتها وتحديث المشايات داخل الحدائق، إضافة إلى رفع كفاءة العلامات الإرشادية المتهالكة، ودفن جميع كابلات الكهرباء المكشوفة بالطرق العامة.