الأوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة

حددت وزارة الإسكان، الأوراق المطلوبة للتقديم للوحدات السكينة ضمن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بقطاع الأندلس خلف الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، موضحة أن المشروع كامل يتضمن 3 مداخل رئيسية، مدخل من الطريق الدائري ومدخل من طريق السويس ومدخل من طريق العين السخنة، والعمارة عبارة عن بدروم يتضمن جراج يتسع 24 سيارة ودور أرضي سكني به 4 وحدات سكنية بمساحات «109 متر مربع – 123 متر مربع –152 متر مربع».

الأوراق المطلوبة

- ملء الإقرار الخاص بالاطلاع على الشروط المالية وكافة البيانات الواردة بكراسة الشروط

- يتم تحديد المساحة المطلوب حجزها.

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- يتم تقديم المستندات بمقر هيئة المجتمعات العمرانية اعتباراً من 15 يوليو المقبل.

- يتم سداد جدية دخول القرعة طبقاً للمساحة المطلوبة.

- يتم إرفاق صور إيصال السداد بمستندات الحجز.

ونوهت وزارة الإسكان، عبر موقعها، بأنه يتم إجراء القرعة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاثنين الموافق 12 من شهر أغسطس المقبل، مشددة على من يفوز بالقرعة عليه أن يستكمل إجراءات التخصيص وسداد دفعة التخصيص في خلال شهر من تاريخ إجراء القرعة وإلا يعتبر التخصيص لاغيا دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات ويخصم مبلغ 4000 جنيه و1% مصروفات إدارية.