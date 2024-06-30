كيف تحصل على شقة في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس؟

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الفترة من 10 يوليو المقبل وحتى الـ 24 من نفس الشهر، موعدًا لفتح حجز شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بقطاع الأندلس خلف الجامعة الأمريكية، ضمن مشروع الإسكان التعاوني الذي تُنفذه الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، على مساحة 143 فدان، لافتة إلى أن نسبة البناء لا تتجاوز الـ 30 من مساحة المشروع، فيما تكون باقي المساحات عبارة عن مسطحات خضراء.

شقق لؤلؤة القاهرة الجديدة

وحصلت «الوطن»، على نسخة من كراسة الشروط الخاصة بطرح 29 شقة سكنية بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، نصف تشطيب بمساحات تتراوح من 109 إلى 152 مترًا مربعًا، تتمتع بكامل المرافق والخدمات، وبينت الكراسة، خطوات الحصول على شقة وجاءت كالتالي:

خطوات الحصول على شقة في لؤلؤة القاهرة الجديدة

وحددت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، الخطوات الواجب إتباعها لحجز شقة في المشروع في الفترة المحددة وفقًا للنظام المعمول به، وهي:

- شراء كراسة الشروط الخاصة بالطرح.

- تحديد الوحدة المراد حجزها.

- بعد غلق باب الحجز، يتم تحديد موعد ومكان إجراء القرعة العلنية.

- إجراء القرعة يوم 9 سبتمبر في تمام الـ12 ظهرًا، بمقر الهيئة.

- استقبال المتقدمين للقرعة اعتبارا من الساعة 10 صباحًا.

- لا يُسمح بدخول مرافقين لحضور القرعة ويستثنى من ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة بدخول مرافق واحد.

- يجوز للمتقدم لدخول القرعة توكيل شخص آخر لحضور القرعة وكيلا عنه بموجب توكيل موثق من الشهر العقاري.

- من لم يحضر القرعة يتم استبعاده ويخصم منه 2% مصروفات إدارية.

- إجراء القرعة العلنية لكل مساحة على حدى طبقًا للمساحة المدونة بطلب دخول القرعة، ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين ورقم الوحدة والعمارة التي فاز بها كل منهم.

- سداد جدية دخول القرعة طبقا للمساحة المطلوبة.

- تسليم صور إيصال السداد بمستندات الحجز.

- الإعلان عن المستبعدين يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر المقبل.

المستندات المطلوبة

1- الإقرار الخاص بالاطلاع على الشروط المالية وكل البيانات الواردة بالكراسة، ويتم تحديد المساحة المطلوب حجزها.

2- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

وللحصول على نسخة «BDF» من كراسة الشروط الخاصة بطرح مشروع لؤلؤة القاهرة بالتجمع الخامس من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، اضغط هنــــــــا.