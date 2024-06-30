نشاط مكثف للكنيسة الأرثوذكسية في الخارج.. مؤتمر وترسيم كهنة جدد

شهدت الكنيسة القبطية القبطية الأرثوذكسية في الخارج نشاطا مكثفا، حيث سام الأنبا كاراس، أسقف بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست فيرچينيا أمس السبت، بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني، كاهنًا جديدًا على كنيسة القيامة المقدسة والقديس مار مرقس الرسول بشيكاغو في ولاية ألينوي بالولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال القداس الإلهي في الكنيسة ذاتها، وخلاله تمت سيامة الشماس جورج أقلاديوس في درجة القسيسية باسم القس جورج، كما تمت سيامة اثنين من خدام الكنيسة شمامسة بدرجة دياكون.

سيامة كاهن جديد ودياكونين لشيكاغو

وشارك في صلوات القداس والسيامة من أحبار الكنيسة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن والأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، كما شارك في الصلوات القمص صموئيل ثابت وكيل كنائس منطقة شيكاغو وعدد من كهنة المنطقة.

ومن المقرر أن يسافر الكاهن الجديد إلى مصر لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

مؤتمر لشباب الكنيسة في إسبانيا

فيما نظمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إسبانيا، مؤتمرَا للشباب، تحت عنوان «أنتم نور العالم»، في الفترة من 25 حتى 28 يونيو الجاري، وذلك في بيت المؤتمرات بكنيسة البابا أثناسيوس الرسولي بمدينة بيتبورج بألمانيا، بمشاركة 34 شابًا وفتاةً من أبناء كنيستنا بإسبانيا، وبحضور الأب الراهب القمص رويس الأنبا بولا كاهننا بإسبانيا.

ودارت محاضرات المؤتمر حول موضوع كيف يكون شباب المهجر نوراً للعالم، وكيف يعيشون في العالم بدون أن يعيش فيهم العالم.

وفي إطار المؤتمر زار المشتركون في المؤتمر، كاتدرائية البابا أثناسيوس الرسولي في مدينة ترير بألمانيا، حيث نفي البابا اثناسيوس فيها، إلى جانب زيارة بعض المعالم السياحية والدينية في دولة لوكسمبورج.