احذر الضغط على زر الصوت والباور معا في هاتفك الأندرويد

سهلت التكنولوجيا العديد المهام على مستخدميها، وعلى سبيل المثال أزرار هواتف أندرويد، تقوم بأوامر إضافية كثيرة غيرالمتعارف عليها، ويعد من أبرزها استخدام زر الصوت والقفل «الباور»، إذ يعتقد الغالبية العظمى أن استخدامها معا من أجل الحصول على «سكرين شوت»، لكن هناك مفاجأة أخرى في استخدامهما.. فما هي؟

استخدامات زر الصوت والباور معا

استخدامات مختلفة يمكن أن تقوم بها أزرار الصوت والقفل للهواتف المحمولة، منها تسجيل الفيديو، التصوير، تشغيل وإغلاق الفلاش، فضلًا عن التقاط صور للشاشة وغيرها، إلا أن هناك خاصية أخرى لهما، احذر تجربتها كي لا تتعرض لفقدان المعلومات على هاتفك.

بحسب ما أوضح محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، عند الضغط على زري الصوت والباور معًا لفترة طويلة، يجري إعادة ضبط الهاتف، ومسح كافة البيانات المتواجدة عليه «ضبط مصنع»، مشيرًا إلى أنها خاصية متواجدة على أنظمة هواتف الأندرويد.

احذر هذا الخطأ

وتابع «الحارثي» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن خاصية ضبط الهاتف عن طريق الضغط المطول على زري الصوت والباور، تعمل على معظم الهواتف وليس جميعها لذا وجب الحذر، خاصة أن ذلك يعرض الهاتف إلى العودة لنقطة الصفر، وهو ما لا يفضله مستخدمي الهواتف.

لذا يفضل عند استخدام هذه الأزرار عدم الضغط المطول عليها، حتى لا تعرض بياناتك وصورك وفيديوهاتك والحسابات الشخصية للضياع.