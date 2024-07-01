رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر الدولار اليوم الاثنين 1 يوليو 2024 في البنوك

كتب:

سعيد رمضان
07:56 ص | الإثنين 01 يوليو 2024
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 1-7-2024، استقرارا مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، إذ جاء بسعر 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

واستقر سعر الدولار اليوم الاثنين 1 يوليو 2024، وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدولار اليوم في مصر، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم، 47.96 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار اليوم، 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار اليوم، 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم، 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بينما سجل سعر الدولار اليوم، 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

ووصل سعر الدولار اليوم، إلى 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

اقرأ المزيد:

سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30-6-2024

سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 29-6-2024 مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 28-6-2024 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار اليوم الجمعة 28-6-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري
بقلم سعيد رمضان