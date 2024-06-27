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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الخميس

كتب:

وليد عبد السلام
06:42 م | الخميس 27 يونيو 2024
دولار أمريكي

دولار أمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الخميس، 47.98 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنوك 

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، سعر الدولار، في ختام تعاملات اليوم الخميس، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 47.98 جنيه للشراء، و48.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار تراجعا مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية ليصل إلى 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار تراجع اليوم في بنك التعمير والإسكان، فسجل 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي «CIB» نحو 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

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بقلم وليد عبد السلام