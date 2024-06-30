«المؤتمر»: ذكرى «30 يونيو» وضعت اللبنة الأساسية للجمهورية الجديدة

قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن ذكرى «30 يونيو» أنقذت مصر من الفوضى وعدم الاستقرار، ووضعت اللبنة الأساسية للجمهورية الجديدة للانطلاق نحو مستقبل أفضل للدولة المصرية، وسط ظروف إقليمية مضطربة.

وأضاف أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، جاءت لتجسد الروح الوطنية والتحدي الذي يميز الشعب المصري، وحملت رسالة قوية تعكس الإرادة الصلبة للدولة المصرية في مواجهة التحديات والمضي قدمًا نحو التنمية والبناء من خلال تأكيد الرئيس على العمل الجماعي، والتلاحم بين جميع فئات الشعب ومؤسساته بما يعكس رؤية شاملة لبناء مستقبل مشرق لمصر.

رفض التهجير القسري للفلسطينيين

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على موقف مصر النبيل والشريف تجاه الأشقاء الفلسطينيين في ظل الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة يعكس موقف مصر الثابت في إغاثة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقهم كما أنه يؤكد الالتزام المصري الراسخ بالقضايا الإنسانية العادلة في ظل التغيرات الخطيرة التي تمر بها المنطقة، مشددا على أن مصر بقيادة الرئيس السيسي أظهرت شجاعة وعزيمة في مواجهة محاولات التهجير القسري نحو أراضيها وحماية أمنها القومي، ومنع تصفية الحق الفلسطيني، هو موقف يعكس القوة والكرامة الوطنية للدولة المصرية.

الاستمرار في تنفيذ مشروعات التنمية

وأوضح أن تجديد العهد بالعمل والإخلاص لمصلحة مصر وحدها يؤكد التزام القيادة السياسية بالاستمرار في تنفيذ مشروعات التنمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.