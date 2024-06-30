تجربة يابانية لدواء يعيد نمو الأسنان.. «وداعًا للصناعي»

فقدان الأسنان مشكلة مزعجة للأشخاص، وتُعد زراعة الأسنان الجديدة عملية مكلفة، ولكن هناك إنجازا يجتاح عالم الطب يقدم حلًا مُبتكرًا لاستعادة الأسنان المفقودة بعد عدة أشهر، إذ يتم اختبار أول «دواء لإعادة نمو الأسنان» في العالم في اليابان اعتبارًا من سبتمبر 2024، بعد عملية بحث وتجربة طويلة أجراها الطبيب الياباني كاتسو تاكاهاشي، والتي تستهدف الأشخاص الذين يعانون من حالة نادرة تسمى قصور نمو الأسنان والتي تمنع نمو الأسنان بشكل طبيعي بحسب ما ذكر في موقع «THE maninchi».

تركز التجارب على المرضى الذين يعانون من قصور خلقي في الأسنان «Congenital tooth deficiency»، وهي حالة تؤثر على حوالي 1% من السكان، وأيضًا الأشخاص الذين يفقدون ستة أسنان أو أكثر وتسمى هذه الحالة بـ«قلة الأسنان» وهي حالة وراثية تؤثر على حوالي 0.1% من السكان.

اكتشاف دواء يحفز نمو الأسنان

وهناك جين يسمى «USAG-1» هو الذي يسبب تقييد نمو الأسنان، فاكتشف الباحثون دواء يمنع تفاعل الجين «USAG-1» مع البروتينات الأخرى الموجودة في الأسنان، ويشجع إشارات بروتين تكوين العظام «BMP»، الذي يحفِّز تكوين عظام جديدة، ما يؤدي ذلك إلى ظهور الأسنان مرة أخرى.

نمو أسنان جديدة للفئران

وقد قام الباحثون بتجريب هذا الدواء على الفئران بعد تعديلها وراثيًا لتعاني من نقص الأسنان «tooth agenesis»، وهي حالة تفشل فيها بعض الأسنان في النمو، ثم قاموا بحقن الجسم المضاد للجين «USAG-1» في الفئران الحوامل، ولاحظوا أنّ نسلها طوَّر أسنانًا طبيعية، ويعتبر هذا الاختراع طفرة حيث تسببت جرعة واحدة فقط من الجسم المضاد في نمو سن جديدة تمامًا في الفئران العادية.

مستقبل بدون أسنان صناعية

ومن المقرر أن تبدأ التجارب في سبتمبر الجاري 2024، إلى أغسطس 2025 وسيتم إعطاء الدواء عن طريق الوريد، للتأكد من فاعليته، ومن ثم في الخطوة الثانية سيتم تجريبه على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 2-7 سنوات ولديهم أربع أسنان مفقودة من الولادة، كما علق الباحث الرئيسي الدكتور كاتسو: «نريد أن نفعل شيئا لمساعدة أولئك الذين يعانون من فقدان الأسنان أو غيابها، في حين أنه لا يوجد علاج حتى الآن يوفر حلًا دائما، ونشعر أن توقعات الناس لنمو الأسنان مرتفعة».