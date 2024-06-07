«تعالى لحد الشمس ما تختفي».. طبيب أسنان يستضيف المواطنين لحمايتهم من الحر

درجة الحرارة وصلت لارتفاع هائل، لدرجة أنها اقتربت من الـ50 في محافظة أسوان، ما دفع طبيب أسنان بالفيوم، لمحاولة التخفيف عن أهالي بلده، وفتح عيادته لاستضافتهم والجلوس تحت هواء التكييف.

الدكتور محمد أشرف طبيب الأسنان بالفيوم، كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: «أي حد من القرى أو المراكز الموجودة خارج الفيوم، ومتواجد في الفيوم علشان يخلص أي مصلحة، والجو صعب عليه ومش لاقي مكان يقعد فيه، ممكن ينورنا في العيادة لحين اختفاء الشمس، وانتهاء فترة الظهيرة»، وأرفق المنشور بعنوانه.

طبيب الأسنان يروي التفاصيل لـ«الوطن»

يروي «أشرف» لـ«الوطن» أن إعلانه عن استضافة أهالي الفيوم للجلوس داخل عيادته، لم يكن شيئًا جديدًا، وإنما مبادرة بدأت منذ 4 سنوات، ويعيد التذكير بها وقت ارتفاع درجة الحرارة وهطول الأمطار بشدة، مضيفًا: «كل فصل صيف أو لما بيكون في مطر بفتح العيادة للناس تيجي تقعد فيها، لغاية ما المطر يقف أو موجة الحر تختفي».

عرف أهالي الفيوم مبادرة طبيب الأسنان، وأقدموا على العيادة حتى يستريحون من عناء يومهم، وتحميهم من أشعة الشمس الحارقة.

زيادة الإقبال على العيادة

ووفقا لما قاله «أشرف»: «ناس كتير بتيجي وخاصة لو من بلاد أرياف بعيدة عن الفيوم، والناس دي بيكون ومعاهم أطفال والشمس تعبتهم، وبيكونوا أسر حالهم على القد مش هيقدروا يروحوا كافيه».

سبب مبادرة طبيب الأسنان

يرى «أشرف» أن فعله نابع من الرغبة في التخفيف عنهم، وقت ارتفاع درجة الحرارة، مضيفًا: «بعمل كدا أولًا علشان الثواب، ثانيا مش هخسر حاجة لما يجوا يقعدوا، خاصة إني بكسب دعوات منهم».