تكريم الفنان أحمد بدير في الدورة الـ17 لمهرجان المسرح المصري

يكرم مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض خلال حفل افتتاح دورته السابعة عشرة، الفنان الكبير أحمد بدير؛ تقديرًا لمسيرته المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام.

أبرز المعلومات عن الفنان أحمد بدير

والفنان أحمد بدير من مواليد حي حدائق القبة، وكانت بديته المسرحية الاحترافية في مسرحية مبروك أمام الفنان محمود المليجين وبعدها شارك نور الشريف مسرحية بكالوريوس في حكم الشعوب، وهو يمتلك مسيرة حافلة، فقد أثري الفن المصري والعربي بالعديد من المسرحيات والأفلام والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية، تزيد في مجملها عن 220 عملا متنوعا، منها 50 عملا مسرحيا ما بين مسرح القطاع الخاص ومسرح الدولة، ومن أشهر أعماله: ريا وسكينة،ع الرصيف، رأس المملوك جابر، الصعايدة وصلوا، خربشة، عيلة عشر نجوم، جوز ولوز، كرنب زبادي، أزعرينا، شئ في صبري، شقع بقع، أنا متقائل .. تصور، غيبوبة، فرصة سعيدة.

أبرز أعمال الفنان أحمد بدير

وقدم الفنان أحمد بدير عبر الشاشة الصغيرة والكبيرة العديد من الأعمال منها مسلسلات مثل: الغربة، أحلام الفتي الطائر، علي باب زويلة، أبواب المدينة، غوايش، البشاير، مطلوب عروسة، ألف ليلة وليلة، نظرية الجوافة، زيزينيا، الزيني بركات، سوق الخضار؟

وفي السينما قدم أعمال كثيرة منها: إسكندرية ليه، والكرنك، شفيقة ومتولي، عودة الابن الضال، الأوباش، الحدق يفهم، بنات حارتنا، بطل من ورق، المهاجر، حين ميسرة، وكانت أحدث أعماله مسلسل جودر وفيلم أهل الكهف.

نال أحمد بدير العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية، ومنها جائزة من مهرجان الإسكندرية السينمائي، وجائزة من مهرجان جمعية الفيلم، تكريم من مهرجان المركز الكاثوليكي، وجائزة من مهرجان القاهرة التاسع للإذاعة والتلفزيون .

ويقام مهرجان المسرح المصري برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والدورة المقبلة من عمر المهرجان ستحمل اسم الفنانة سميحة أيوب، وتتكون اللجنة لهذا المهرجان من الفنان محمد رياض رئيسا، والفنان ياسر صادق مديرا للمهرجان، وأعضاء اللجنة وهم: الناقدتان علا الشافعي وعبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وينطلق المهرجان خلال الفترة من يوم 15 يوليو المقبل، الذي سيشهد حفل الافتتاح، وتستمر الفعاليات حتى 30 يوليو المقبل.