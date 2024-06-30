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«تضامن الدقهلية» تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو.. عروض فنية متنوعة

كتب:

آية حسنين
09:20 م | الأحد 30 يونيو 2024
تضامن الدقهلية

تضامن الدقهلية

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية تنظيم احتفالية بذكرى ثورة 30 يونيو بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بمدينة الجمالية، تحت عنوان «30 يونيو ثورة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة».

تنظيم احتفالية بثورة 30 يونيو بالدقهلية

وقال وائل عبد العزيز، إن احتفالات مديرية تضامن الدقهلية بذكرى ثورة 30 يونيو، تضمنت عددا من الفقرات والعروض الفنية والأناشيد الوطنية، وكروال الأطفال بحضور عددا من الشخصيات العامة والشعبية والتنفيذية.

وأوضح حسن زاهر، مدير إدارة الجمالية الاجتماعية، أن الاحتفالية  جاءت تأتي تحت رعاية الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، للتحدث عن الإنجازات بعد مرور 11 عامًا على ثورة 30 يونيو، وخاصة في قطاع الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه.

 

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