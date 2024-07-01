سوسن بدر لـ«الوطن»: «هقدم جميع الشخصيات التاريخية وأولهم حتشبسوت»

أعربت الفنانة سوسن بدر عن سعادتها بتشبيه الجمهور لها بالملكة الفرعونية، وأن ملامحها تنتمي لتلك الفترة الزمنية، مشددة على حبها في تقديم أعمال فنية عن تلك الحقبة التاريخية وتجسيد شخصيات الملكات في ذلك التوقيت، مازحة: «أنا هعمل كل الشخصيات ومش هسيب حاجة لحد تاني».

شخصية الملكة حتشبسوت جاذبة للعديد من نجمات الفن

وأضافت الفنانة سوسن بدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شخصية الملكة حتشبسوت جاذبة للعديد من نجمات الفن، لأنها سيدة متفردة ومختلفة في تاريخها وقوتها، لافتة إلى أن كل العصور الفرعونية كانت تتضمَّن ملكات تحمل قدرا كبيرا من القوة وعزة النفس.

وتابعت «بدر» أن المرأة المصرية في الوقت الحالي هي نتاج لكل الشخصيات الفرعونية التى عاشتها مصر وزرعت بها العزيمة والإرادة، ما جعل المرأة تتولى العديد من المناصب وتحقق نجاحات فى مجالات مختلفة.

آخر أعمال سوسن بدر

وكان آخر أعمال الفنانة سوسن بدر بطولتها للفيلم الوثائقي أم الدنيا، والذي يُعرض حصريًا عبر منصة watch it، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، ويتناول رحلة دخول العائلة المقدسة إلى مصر مرورًا بالعديد من العصور التاريخية المهمة، وهو من تأليف وإخراج محمود رشاد.