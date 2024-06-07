سوسن بدر تكشف تفاصيل فيلمها الجديد «الهوى سلطان» قبل طرحه

انتهت الفنانة سوسن بدر من تصوير مشاهدها ضمن أحداث الفيلم الجديد «الهوى سلطان»، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، من خلال عدد كبير من الأبطال كل منهم لديه قصة مختلفة يتمّ الكشف عنها خلال الأحداث.

تفاصيل مشاركة سوسن بدر في فيلم الهوى سلطان

وأوضحت سوسن بدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ الفيلم يتناول أوجه الحب المختلفة، لافتة إلى أنّها تقدم خلاله شكلًا مختلفًا من أشكال الحب في العلاقات الإنسانية سواء كان الحب بين الأشخاص أو حب الأم لأولادها.

قصة وأبطال فيلم الهوى سلطان

وتدور أحداث فيلم الهوى سلطان في إطار كوميدي رومانسي ويجمع بين كل من الفنانة منة شلبي وأحمد داود في السينما بعد غياب 8 سنوات منذ فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن» عام 2016.

ومن المقرر طرح الفيلم في وسم أفلام صيف 2024، ويشارك في بطولته كل من منة شلبي، وسوسن بدر، وأحمد داود، وجيهان الشماشرجي، وأحمد خالد صالح، وآخرين، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.