فريق كايروكي يحيي ثاني حفلات مشروع «ليالي مصر» 13 يوليو المقبل

يحيي فريق كايروكي ثاني حفلات مشروع «ليالي مصر» يوم 13 يوليو المقبل بمحافظة الإسكندرية، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالاً جماهيرياً كبيراً من مختلف الفئات والأعمار.

ويقدم «كايروكي» باقة من أبرز أغنياتهم، منها «ساموراي، زمن الكلام، جوني كاش، أنا نجم، بسرح وأتوه، روما، روبرتو، كوسارتيكا، متوحشنيش، جيمس دين».

محمد حماقي يتألق في أولى حفلات «ليالي مصر»

وكان المطرب محمد حماقي قد أحيا أولى حفلات مشروع «ليالي مصر» الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث قدم حفلا الجمعة الماضية داخل استاد 30 يونيو بالتجمع الخامس.

وتألق حماقي في حفله وقدم عدداً من أبرز أغنياته، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

حفلات غنائية ضخمة بمشروع «ليالي مصر»

مشروع «ليالي مصر»، يتضمن عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة التي يٌحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي في عدد من المحافظات.

وتأتي «ليالي مصر»، في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، وتوسيع قاعدة الترفية لتصل كل ربوع مصر، إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية، من خلال تنظيم الحفلات بها.