«قمر غزال» بدر شهر محرم 2024.. تفاصيل يكشفها «البحوث الفلكية»

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل اكتمال قمر بدر شهر محرم 1445 هجريا وموعد اكتماله، موضحا أن 21 يوليو المقبل هو موعد الاكتمال وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

بدر شهر محرم 1445 هجريا

وأوضح المعهد وفقاً لتقرير صادر عنه، أن قرص القمر سيصبح بدرا كامل الاستدارة في 21 يوليو، حيث تبلغ نسبة لمعانه 100%، ويشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، حيث إن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدو القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 19 إلى 22 يوليو.

وقال المعهد إن البدر يعرف عند القبائل الأمريكية بقمر غزال، كما يعرف بقمر الرعد وقمر القش، علما بأن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .