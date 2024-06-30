الأهلي يصدر بيانا مهما بشأن الصفقات الجديدة في حضور كولر

عرض النادي الأهلي، تفاصيل الاجتماع الذي عقد بين مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، ولجنة التخطيط بالنادي، مساء اليوم.

وأشار النادي الأهلي، إلى أن الاجتماع كان في جلسة مطولة مع إدارة الإسكاوتنج، وسط حضور لجنة التخطيط ومارسيل كولر، لاستعراض التجهيزات التي تمت على مدار المرحلة الماضية، لا سيما بعض اللاعبين الأجانب المرشحين الذين سيكونون في المتناول، بعد الاستماع للرؤية الفنية للمدرب السويسري.

وشدد بيان النادي، على أن الاجتماع بين لجنة التخطيط ومارسيل كولر، تناول خلاله الثنائي الحديث عن رؤية المدرب، واحتياجاته الفنية المطلوبة للموسم الجديد.