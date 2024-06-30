مدحت صالح يشيد بحفله الغنائي في دار الأوبرا: كان ممتعا (فيديو)

شارك الفنان مدحت صالح جمهوره، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو لحفله الغنائي الذي أحياه بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية والذي رفع شعار كامل العدد.

ونشر مدحت صالح الفيديو وعلق عليه قائلا: «كانت حفلة ممتعة في دار الأوبرا المصرية».

حفل مدحت صالح بدار الأوبرا المصرية

وقدم المطرب مدحت صالح، خلال حفله بدار الأوبرا المصرية، عددا كبيرا من أغانيه المميزة منها «كوكب تاني، زي ما هي حبها، حمايا العزيز، برمي السلام، لكل عاشق، فوس الشوق»، وغيرها من الأغاني المحببة والتى يتفاعل معها الجمهور بالتصفيق والغناء.