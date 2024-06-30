رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مدحت صالح يشيد بحفله الغنائي في دار الأوبرا: كان ممتعا (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
11:02 م | الأحد 30 يونيو 2024
مدحت صالح

مدحت صالح

شارك الفنان مدحت صالح جمهوره، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو لحفله الغنائي الذي أحياه بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية والذي رفع شعار كامل العدد.

ونشر مدحت صالح الفيديو وعلق عليه قائلا: «كانت حفلة ممتعة في دار الأوبرا المصرية».

حفل مدحت صالح بدار الأوبرا المصرية

وقدم المطرب مدحت صالح، خلال حفله بدار الأوبرا المصرية، عددا كبيرا من أغانيه المميزة منها «كوكب تاني، زي ما هي حبها، حمايا العزيز، برمي السلام، لكل عاشق، فوس الشوق»، وغيرها من الأغاني المحببة والتى يتفاعل معها الجمهور بالتصفيق والغناء.

اقرأ المزيد:

«كامل العدد».. تفاصيل حفل مدحت صالح في دار الأوبرا الليلة

مدحت صالح يحيي حفلا على المسرح الكبير بدار الأوبرا

خالد تاج الدين يطرح «شهم ابن شهم» مع مدحت صالح (فيديو)

تفاصيل أولى حفلات مدحت صالح بعد وفاة شقيقه
بقلم ياسمين محمود