11 معلومة عن القطار السياحي الفاخر.. رحلات تجمع بين الرفاهية والفخامة

كشفت وزارة النقل، عن 11 معلومة عن القطار السياحي الفاخر «حارس النيل»، والمقرر تشغيله بالتعاون مع شركة أرسينال الإيطالية، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب ووفق المواصفات والمعايير العالمية، خاصة وأنه سيوفر رحلة تنقل تجمع ما بين الرفاهية والفخامة ويجذب مزيد من الركاب السائحين لإتاحة الفرصة لهم للتعرف على القاهرة ومدنها.

وأشادت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية بهذه النوعية من القطارات، مؤكدة لـ«الوطن»، أنها ستمثل إضافة ونقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل في مصر، موضحة أن هذه القطارات ستكون بمثابة تجربة قوية وثرية ومتنوعة لأول مرة تقدم في منظومة السكك الحديدية.

11 معلومة عن القطار السياحي الفاخر

- يتم تشغيله بالتعاون مع شركة أرسينال الإيطالية.

- يُطلق عليه قطار حارس النيل.

- سيمثل استكمالا لدعم أسطول الوحدات المتحركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

- سيكون بتصميم داخلي وشكل خارجي يعكس حضارة الدولة.

- الالتزام بالمواصفات العالمية.

- يتكون القطار من 15 عربة و40 كابينة مقسمة إلى ثلاث فئات مختلفة: ديلوكس، وجناح، وجناح فاخر.

- يتم التشغيل بسعة إجمالية تصل إلى 80 راكبا.

- سيمثل القطار مزيجا بين الترفيه والرفاهية والفخامة.

- سيكون تجربة فريدة للزائرين للتنقل بين المدن المصرية برفاهية وأريحية كبيرة.

- القطار الفاخر سيتم تنفيذه بنظام استثماري على نفقة الشركة الإيطالية من عربات مجددة على أعلى مستوى من الرفاهية.

- مخطط أن تنقل رحلة القطار الركاب في تجربة مميزة من القاهرة إلى الأقصر وأسوان.