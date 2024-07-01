بيل غيتس يحذر من وباء فتاك يهدد العالم ويقتل الملايين خلال أشهر.. ما القصة؟

حذّر بيل غيتس رجل الأعمال العالمي ومؤسس شركة "مايكروسوفت" من أن بعض القراصنة يعملون على تطوير بعض الفيروسات والتي ستصبح وباء فتاك ينتشر في جميع أنحاء العالم ويقضي على ملايين البشر خلال أشهر قليلة، وقد لا يكون العالم مستعد له رغم دروس جائحة كورونا.. فما القصة؟

وباء فتاك يحدق بالبشر

وحذر بيل جيتس خلال مقابلة مع رئيس لجنة الصحة المختارة جيريمي هانت في مقابلة مع Policy Exchange، ونقلتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، من أن مرضًا فتاكًا أصبح قريبا من الانتشار، مضيفًا أن الوباء الجديد هو من إنتاج وتطوير عدد من المختصين في القرصنة.

وأضاف أن على الرغم من الإجراءات التي تتبعها السلطات الطبية والعلمية في كثير من دول العالم المتقدمة للوقاية من الأوبئة الجديدة، إلا أنه لا يلقون بالا لهذا المرض، لاعتقادهم أنه يمكن علاجه بسهولة.

ما هو المرض الذي سيقتل ملايين البشر؟

وقال جيتس إن المرض الذي يتم تطويره حاليًا، ليكون الوباء القادم، هو الإنفلونزا أو جدري القرود، والذي يمكن استخدامه كسلاح فريد، فكلاهما قادر على الانتشار بشكل سريع، وتحورهما يمكن أن تقتل ملايين البشر خلال أشهر قليلة.

وتابع أن المرض القادم سينتشر عن طريق السفر، ولن يمر وقت طويل قبل أن يتوغل هذا المرض الفتاك في جميع دول العالم.

وأعرب عن قلقه من أن البيانات المتوفرة لديه، تؤكد أن الفيروس سيكون قادر على قتل أكثر من 30 مليون إنسان خلال 6 أشهر فقط، خاصة وأن معظم الحكومات لم تتحرك لمنع وقوع مثل تلك الكارثة.

وطالب الهيئات الطبية والعلمية والمسئولة بضرورة التأهب للسيطرة على تلك الأوبئة كما لو أنها تستعد للحرب.

ودعا مؤسس مايكروسوفت أيضًا إلى تشكيل فريق عمل جديد لمكافحة الأوبئة تابع لمنظمة الصحة العالمية بتكلفة مليار دولار.