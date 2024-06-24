مخاوف عالمية جديدة من عودة أسوأ وباء في التاريخ.. ظهور إصابات بالصين

حذرت السلطات الطبية في عدد من الدول من عودة أسوأ وباء في تاريخ البشرية، فبحسب دراسة علمية حديثة رصدت ظهور سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور والتي تسبب نتائج تشبه التي نجمت عن الإنفلوانزا الإسبانية والتي تحولت إلى وباء أسود قتل ملايين البشر مطلع القرن الماضي.

عودة أسوء وباء في تاريخ البشر

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن العديد من السلطات الصحية في الدول الأسيوية والأوروبية باتت على أهبة الاستعداد مع تزايد أعداد الإصابات بالسلالة الجديدة من إنفلونزا الطيور وخاصة في الصين.

وبحسب الباحثين بجامعة بويلز القائمين على الدراسة التي نشرت بالصحيفة البريطانية، فأنه لابد من حظر بيع وتداول الطيور الحية المستوردة وبالأخص من آسيا، وذلك لوقف انتشار الفيروس المسبب للإنفلونزا.

وأوضحت الدراسة، أن على عكس الاعتقاد الشائع بأن إنفلونزا الطيور من الأمراض البسيطة والتي تسبب وفيات في حالات معينة مثل أصحاب الأمراض المزمنة، إلا أن السلالة الجديدة التي تم اكتشافها قادرة على الانتقال من الطيور إلى البشر، ومن البشر إلى البشر.

وقالت رانينا ماكنتاير الأستاذة المشاركة بالدراسة، إن السلالة الجدية المكتشفة من إنفونزا الطيور تبدوا وكأنها على نفس طريق الأنفلونزا الإسبانية القاتلة، وأرجعت سببت تحور الفيروس ليصبح مخيفا بهذا الشكل، إلى التغير المناخي، وتنامي المناطق الحضرية.

ويعتبر العلماء الإنفلونزا الإسبانية التي انتشرت في مطلع القرن الماضي بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة هي أسوأ وباء في تاريخ البشرية والتي قتلت ما يقرب من 50 مليون شخص حول العالم، وعُرف بقدرته على الانتشار بشكل سريع.

أعراض إنفلونزا الطيور

هو مرض فيروس، يستهدف الطيور إلا أنه قد ينتقل إلى البشر وفي تلك الحالة يكون قاتل في كثير من الأحيان لذلك، لابد من معرفة أعراضه لزيارة الطبيب في أسرع وقت وهي كالآتي:

الحمى المفاجئة، والصداع، والسعال، الشعور بالتعب ألم شديد بالعضلات والمفاصل، اضطرابات المعدة «غالبا تسبب الإسهال»، التهاب الحلق، سيلان الأنف، فقدان الشهية، وصعوبة النوم.