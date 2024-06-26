عاجل.. مخاوف من عودة أسوأ وباء في التاريخ.. «ظهور حالات في أمريكا»

عادت السلطات الطبية للتحذير من عودة أخطر وباء عرفته البشرية، وهو متحور انفلونزا الطيور الذي يسير على نفس طريق الأنفلونزا الإسبانية التي انتشرت مطلع القرن الماضي، وقضت على نحو 50 مليون شخص، في الوقت الذي تنتشر فيه حالات الإصابة بانفلونزا الطيور ببشدة حول العالم، حيث سجلت إصابات مؤكدة في الصين وفنلندا والمكسيك، ومؤخرًا في الولايات المتحدة التي أكدت إصابة 3 عمال يتعاملون مع الطيور بالمرض.

إصابة 3 أشخاص بانفلونزا الطيور في أمريكا

وأكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إصابة 3 حالات مؤكدة بين عمال بالمتحور الجديد لإنفلونزا الطيور، فيما تعمل السلطات الطبية للبحث عن أسباب انتشار المرض.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أنه خلال الشهرين الماضيين تم تسجيل أكثر من 20 إصابة بالمرض، ولكنها كانت بين أشخاص يتعاملون مع الأبقار، حيث انتقل إليهم المرض من خلال الحليب الملوث.

بريطانيا تستعد لتفشي المرض

ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، دراسة من جامعة بويلز، أكدت أن الوباء القادم هو الأسوأ في تاريخ البشرية، والذي قد يكون انفلونزا الطيور التي تحورت ولم تعد العدوي قاصرة على الطيور، بل انتقلت إلى الحيوانات ومنها الأبقار، وأصبحت الآن تتفشي بين البشر.

وقالت الدكتور رانينا ماكنتاير المشرفة على الدراسة، إن التحور الجديد في انفلونزا الطيور يشبه الانفلونزا الإسبانية والتي عُرفت بأنها أخطر وباء في تاريخ البشرية، حيث بدأت تظهر علامات مشابهة، وهي مميته لكثير من الفئات المصابة.

وأكدت أنه على عكس الشائع من أن فيروس انفلونزا الطيور هو مرض عادي، إلا أنه في الحقيقة خطير خاصة المتحور الجديد الذي أصبح ينتقل بين البشر، وقد يكون قاتل، حيث تم تسجيل حالة وفاة بالفعل بالمرض في المكسيك أبريل الماضي.

وأرجعت الدراسة، تحور الفيروس إلى التغيرات المناخية التي يمر بها العالم، وتنامي المناطق الحضرية، بالإضافة إلى عدد من الأسباب لا تزال قيد الدراسة.

تطعيم ضد انفلونزا الطيور

وفي محاولة لمواجهة تفشي أنفلونزا الطيور، أعلنت فنلندا أنها تخطط لتقديم تطعيم ضد الفيروس الأسبوع المقبل، وستكون الأولوية للحصول على اللقاح للأشخاص الذين يتعاملون مع الحيوانات والطيور بشكل مباشر، وبذلك تكون أول دولة أوروبية تبدأ تطعيم البشر ضد الوباء الجديد، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وتعتزم فنلندا تطعيم نحو 10 آلاف شخص ضد فيروس أنفلونزا الطيور، وذلك عبر جرعتين، وقد حصلت على التطعيمات ضمن صفقة مشتركة للاتحاد الأوروبي مع الشركة الأسترالية المصنعة للقاح، والتي تصل لـ40 مليون جرعة موزعه على 15 دولة.