نتائج الصف التاسع 2024 اليمن بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف التفاصيل

أتاحت وزارة التربية والتعليم اليمنية، لأولياء الأمور والطلاب الاطلاع على نتائج الصف التاسع 2024 اليمن، بالاسم ورقم الجلوس، وذلك عبر موقع نتائج الامتحانات، موضحة أن النتائج ستظهر خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

وفيما يلي، يعرض «الوطن» للطلاب والطالبات في الدولة العربية الشقيقة، كيفية الاطلاع على نتائج الصف التاسع 2024 اليمن، وفق المعلن من وزارة التربية والتعليم لمعرفتها فور ظهورها في السطور التالية:

رابط الحصول على نتائج الصف التاسع 2024 اليمن

وبحسب وزارة التربية والتعليمية اليمنية، فقد وفرت موقعا متخصصا للحصول على نتائج الصف التاسع 2024 اليمن وهو موقع الإدارة العامة للاختبارات والتي ستكون النتائج متاحه فيه فور ظهورها، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على بيان نجاح الطالب بشكل مجاني، وموقع الإدارة العامة للاختبارات في اليمن يمكن الدخول عليه بشكل مباشر من هنـــا.

خطوات الحصول على نتائج الصف التاسع 2024 اليمن

وحتى تتمكن من الحصول على نتائج الصف التاسع 2024 اليمن، ومعرفة بيان حالة الطالب أو الطالبة من خلال خطوات بسيطة كالآتي:

الدخول إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات، الذي خصصته وزارة التربية والتعليم للحصول على النتائج.

من القائمة الرئيسية اختار "رقم الجلوس".

سوف يظهر لك قائمة الخدمات الصف التاسع أو الثانوية اختار "الصف التاسع".

سيطلب من الطالب أول ولي الأمر، اختيار العام الدراسي، وادخال رقم الجلوس.

وأخيرًا الضغط على "البحث عن النتيجة".

ليظهر بعد بيان الطالب وحالة نجاحه أو اجتيازه اختبارات الصف التاسع في اليمن.