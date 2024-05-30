5 خطوات للتظلم على نتائج الشهادة الإعدادية بشمال سيناء.. تعرف عليها

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، موعد فتح باب التظلمات لطلبة الشهادة الإعدادية على نتائج الامتحانات.

التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية

وذكرت المديرية، في بيان، أنّ باب التظلمات يفتح من تاريخ 2 يونيو المقبل، ويستمر حتى 16 من نفس الشهر.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، في بيان، أنّ هناك 5 خطوات للحصول على إعادة التصحيح والاطلاع على الدرجات في كل مادة، وهي كالآتي:

الخطوة الأولى: أن يتوجه ولي الأمر لمقر اللجنة بالمركز الخدمي للامتحانات، وذلك بحي الزهور بوسط العريش، لكتابة الطلب المقدم، وسداد الرسوم المقررة بواقع 35 جنيهًا عن كل مادة من المواد المتضرر بها الطالب، لدى المعاون المالي باللجنة.

الخطوة الثانية: يتوجه ولي الأمر بإيصال الدفع بالإضافة بالطلب المقدم، وصورة بطاقته، بمقر لجنة النظام والمراقبة، لامتحانات الشهادة الإعدادية، بالمركز الخدمي للامتحانات، وذلك لتحديد موعد جلسة الاطلاع.

الخطوة الثالثة: يحضر الطالب وولي الأمر، في الموعد المحدد للاطلاع، ولا يجوز الحضور مع الطالب إلا ولي الأمر فقط والده أو والدته، أو الأخ والأخت، فيما يمنع اصطحاب المدرس في أثناء الاطلاع.

الخطوة الرابعة: الاطلاع يكون على صورة كراسة الإجابة فقط، وليس الأصل، ويتم تدوين الملاحظات، على النموذج المعد لذلك، بمعرفة لجنة الاطلاع والمراقبة.

الخطوة الخامسة: في حال تعديل الدرجة فقط سيتم إخطار الطالب، ويتم رد المبلغ للطالب عن طريق المعاون المالي بخزينة المديرية.