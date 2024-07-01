الجمهور يشيد بحفل مدحت صالح في الأوبرا: «حافلة رائعة مع فنان راقي»

إشادت عديدة نالها الفنان مدحت صالح بعد إحيائه حفل دار الأوبرا والذي رفع شعار كامل العدد.

إشادات الجمهور بحفل مدحت صالح

وكتب الفنان مدحت صالح منذ قليل، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، منشورا بعد نجاح الحفل الذي أحياه بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، قائلا: كانت حفلة ممتعة في حفل دار الأوبرا المصرية.

وجاءت تعليقات الجمهور على الحفل كالتالي: كانت حافلة رائعة مع فنان راقي، وعلق آخر: هنيئا لمن حضر جمال صوتك وروعة أدائك، وعلق آخر: كل حفلاتك ممتعة ربنا يحميك من العين، وقال آخر: الحفلة كانت روعة انبسطنا جدا.

حفل دار الأوبرا

وأحيا المطرب مدحت صالح حفلا بدار الأوبرا المصرية قدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه المميزة منها «كوكب تاني، زي ما هي حبها، حمايا العزيز، برمي السلام، لكل عاشق، فوق الشوق»، وغيرها.