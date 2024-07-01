5 فئات ممنوعة من العنب.. ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناوله؟

العنب من الفواكه الصيفية التي يحبها عدد كبير من الناس، ويزداد الإقبال عليه مع ارتفاع درجات الحرارة، لكن هناك بعض الفئات الممنوعة من تناوله، لأنه يمثل خطرا على صحتهم، لذا نجيب على سؤال ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول العنب؟.

الفئات الممنوعة من تناول العنب

أبرز الأضرار الجانبية عند الإفراط في تناول العنب، تكمن في ظهور ردود فعل تحسسية، بحسب ما أوضح الدكتور رامي ناجي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، لأنه يعمل على ارتفاع المؤشر الجلايسيمي في الجسم، ما يؤثر على المعدة ويزيد من سرعة ضربات القلب، متسببا في الإصابة بالإسهال أوالإمساك، وتحديدا للفئات المرضية التالية:

مرضى السكري.

مرضى الكوليسترول.

مرضي الجلطات الدموية والسيولة.

مرضى الكلى.

مرضى القولون.

ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب؟

ونصح «ناجي»، خلال حديثه لـ«الوطن»، بعدم الإفراط في تناول العنب، لما يسببه من أضرار كثيرة حتى إذ أن أضراره تتمثل في حتى للأشخاص غير المصابين بأية أمراض صحية:

حدوث اضطراب المعدة.

تهيج القولون.

التأثير سلبًا على سيولة الدم.

زيادة الغازات.

حدوث انتفاخ شديد في البطن.

زيادة مستوى السكريات في الجسم.

اضطرابات الجهاز الهضمي.

الكمية المسموحة من تناول العنب

وقدم أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة مجموعة من النصائح أبرزها:

الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض عليهم تناول 20 سعرة حرارية من العنب، وحبة العنب الواحدة تحتوي على سعرتين حراريتين، أي ما يعادل تناول 10 حبات من العنب.

والأشخاص المصابين بهذه الأمراض عليهم تناول مقدار 5 حبات من الحبات.

وبالنسبة إلى العصير فهو ممنوع لأصحاب الأمراض المذكورة ومسموح بنصف كوب للأشخاص العاديين لعدم ارتفاع السكر في الدم.

احتياطات تناول العنب

وأوضح أن تناول العنب يجب غسله جيدًا، مُوجهًا بضرورة الأخذ في الاحتياطات بالطرق التالية: