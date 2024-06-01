مشروب طبيعي يخلصك من انتفاخ البطن تماما.. تناول كوب يوميا

يسبب انتفاخ البطن إزعاجًا وعدم راحة لمن يعانون منه، سواء كبار أم صغار، إذ يعانون منه بسبب بعض العادات الغذائية الخاطئة أو بسبب مشكلات مرضية، على رأسها التهاب الأمعاء، أو متلازمة القولولن العصبي، والتحسس من بعض الأطعمة.

كما يمكن أن يتسبب تناول الطعام بسرعة كبيرة، أو الإجهاد والتوتر التأثير على جهازك الهضمي ما يسبب انتفاخًا للبطن، وهو يحتاج حينها لعلاج الأزمة من الجذور في حال وجود سبب طبي، أو ممارسة بعض التمارين واتباع أنظمة غذائية ملائمة للعلاج.

مشروب يخلصك من انتفاخ البطن

ونصح الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، بتناول مشروب النعناع المغلي، كوب منه يوميًا، إذ يساعد على علاج حالات عسر الهضم ويهدئ المغص ويقلل تقلصات المعدة، كما أنه يخلصك تمامًا من انتفاخ البطن، وفقًا لحديثه لـ «الوطن»

فوائد مشروب النعناع

ولمشروب النعناع له العديد من الفوائد الصحية، فهو يعتبر من المشروبات المفيدة للجسم، إليك بعض الفوائد لمشروب النعناع:

تهدئة الجهاز الهضمي:

يُعتقد أن النعناع يساعد في تخفيف الغازات والانتفاخ والعسر الهضمي.

تنشيط الذاكرة:

بعض الأبحاث تشير إلى أن رائحة النعناع يمكن أن تساعد في تحسين الذاكرة والانتباه.

تخفيف الصداع:

يُعتقد أن تدليك زيت النعناع على الجبين يمكن أن يساعد في تخفيف الصداع.

تنشيط الجسم:

يعتبر شرب مشروب النعناع منعشاً، ويمكن أن يساعد في زيادة اليقظة والانتباه.

تهدئة الأعصاب:

يُعتقد أن النعناع له تأثير مهدئ على الأعصاب، ما يساعد في تخفيف التوتر والقلق.

تحسين التنفس:

النعناع يمكن أن يساعد في توسيع المسالك التنفسية وتحسين التنفس.

تقوية جهاز المناعة:

يحتوي النعناع على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة.