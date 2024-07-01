«الأرصاد»: طقس شديد الحرارة على 17 محافظة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ سكان 17 محافظة جنوب البلاد يعانون اليوم من ارتفاع قيم الحرارة العظمى والمحسوسة نهارا، حيث يسود طقس شديد الحرارة، وترتفع نسب الرطوبة على بعض المدن والمحافظات.

حالة الطقس اليوم

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى استمرار تعرض المحافظات الجنوبية لتأثير منخفض الهند الموسمي، مع امتداد نشاط للرياح الجنوبية الغربية بسرعات تتراوح بين 32 لـ34 كيلومترا في الساعة على محافظات جنوب الصعيد، والبحر الأحمر وسيناء، وهي رياح ساخنة تزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم على محافظات جنوب البلاد

الفيوم: الحرارة العظمى 37 المحسوسة 39.

بني سويف: العظمى 38 المحسوسة 40.

المنيا: العظمى 38 المحسوسة 40.

أسيوط: العظمى 39 المحسوسة 41.

سوهاج: العظمى 40 المحسوسة 42.

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

قنا: الحرارة العظمى 41 المحسوسة 43.

الأقصر: العظمى 42 المحسوسة 43.

أسوان: العظمى 43 المحسوسة 44

الوادي الجديد: العظمى 41 المحسوسة 42

أبو سمبل: العظمى 43 المحسوسة 44

درجات الحرارة اليوم على جنوب سيناء والبحر الأحمر

شرم الشيخ: العظمى 41 المحسوسة 43

الغردقة: العظمى 40 المحسوسة 42

سفاجا: العظمى 40 المحسوسة 43

مرسى علم: العظمى 40 المحسوسة 43

شلاتين: العظمى 39 المحسوسة 41

أبو رماد: العظمى 38 المحسوسة 41

رأس غارب: العظمى 38 المحسوسة 41