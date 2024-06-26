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شروط مدرسة «ابدأ» للتكنولوجيا التطبيقية في دمياط.. تنسيق القبول

كتب:

آية حسنين
07:14 م | الأربعاء 26 يونيو 2024
المصرية للتلمذة

المصرية للتلمذة

شروط مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية بدمياط، أكثر ما يشغل طلاب الشهادة الإعدادية، بعد اعتماد وإعلان النتيجة من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، إذ تعتمد المدرسة على نظام دراسة لمدة 3 سنوات.

شروط مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط

ويستعرض التقرير شروط التقديم في مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية بدمياط والتي جاءت كالآتي:

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024

- يتاح التقديم للبنين فقط من محافظات دمياط بورسعيد الإسماعيلية الدقهلية الإسكندرية السويس.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 18 سنة في أول أكتوبر 2024.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم بالاتفاق مع الشريك الصناعي

تنسيق مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط 

وحٌدد تنسيق القبول في مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية بدمياط، بـ 210 درجات في مجموع الشهادة الإعدادية 2024.

 

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بقلم آية حسنين