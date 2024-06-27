ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط 15 سفينة خلال 24 ساعة، بينما غادر 16 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 39 سفينة، منها WADI ALKARNAK التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 مترا قادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

استقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27 ألفا و738 طنا، تشمل 7833 طن يوريا و1190 طن مولاس و3082 طن علف بنجر و2801 طن ملح و5691 طن رمل و7140 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49 ألفا و194 طنا تشمل 8989 طن حديد و10 آلاف و500 طن ذرة و1001 طن حمص و1900 طن فول و962 طن خشب زان و6705 طن خردة و9947 طن سكر و8560 طن قمح و2187 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 630 طنا.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1646 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 278 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2610 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 26 ألفا و316 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص إلى 113 ألفا و628 طنًا، كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3574 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6611 حركة.