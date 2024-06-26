ميناء دمياط يستقبل 2269 طن قمح من مولدوفيا خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط 10 سفن، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما رست 39 سفينة أخرى على الأرصفة؛ منها MIMI التي ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 84 مترا وعرضها 14 مترا، والقادمة من مولدوفيا وعلى متنها 2269 طن قمح لصالح القطاع الخاص.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 54 ألفا و966 طنا تشمل 23 ألفا و735 طن يوريا و4600 طن مولاس و3082 طن علف بنجر و9013 طن ملح و4100 طن رمل و10 آلاف طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59 ألفا و529 طنا تشمل 8266 طن حديد و9500 طن ذرة و670 طن حمص و4200 طن فول و2257 طن خشب زان و10400 طن خردة و5500 طن سكر و11 ألفا و212 طن قمح و7524 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 216 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 669 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4635 حاوية مكافئة.

35 ألف طن قمح بصوامع الغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 35 ألفا و376 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 117 ألفا و243 طنًا.

كما غادرت 4 قطارات بحمولة إجمالية 4885 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وبني سويف وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6941 حركة.