عدد أسئلة امتحان الإنجليزي للثانوية العامة.. 30% للمتفوقين

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد أسئلة امتحان الإنجليزي للثانوية العامة 2024، ومواصفاته، والذي يؤديه الطلاب غدًا الثلاثاء 2 يوليو، وفقاً للجداول المعلنة والمعتمدة رسميًا من وزير التربية والتعليم.

عدد أسئلة امتحان الإنجليزي للثانوية العامة 2024

وأوضحت الوزارة عدد أسئلة امتحان الإنجليزي للثانوية العامة 2024، موضحة أنها ستكون الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية وهي كالتالي:

- العدد الكلي لأسئلة امتحان الإنجليزي للثانوية العامة 37 سؤالًا.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد للإنجليزي 34 سؤالًا.

- عدد الأسئلة المقالية لمادة اللغة الإنجليزية 3 أسئلة.

مواصفات امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2024

وبالنسبة لمواصفات امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي، أكدت وزارة التعليم، أن أسئلة الامتحان ستكون بنسبة 70% للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة، و30% من الأسئلة للمستويات العقلية العليا، وستكون واضحة وغير قابلة للتأويل.

وأضافت أن أسئلة الامتحان ستكون غير معقدة أو تعجيزية وستكون نفس مواصفات العام الماضي دون أي تغيير، مشددة على أن الأسئلة سوف ستكون واضحة وخالية من التعقيدات وإجاباتها تقيس فهم الطالب ونواتج التعلم.