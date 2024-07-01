دعمت غزة بأغنية عربية مع فرقة بريطانية مشهورة.. من هي الفلسطينية إليانا؟

بترحاب كبير، استقبلت فرقة الغناء البريطانية الشهيرة كولد بلاي المغنية الفلسطينية التشيلية إليانا، لمشاركتها الغناء على خشبة المسرح، خلال حفلها الغنائي الكبير بمهرجان مدينة جلاستونبري البريطانية.

مشاركة مميزة في الحفل

وحسب ما ذكرته صحيفة «اندبندنت» البريطانية، قدمت الفرقة الشهيرة بقيادة كريس مارتن، عدة أغاني متنوعة، ثم انضمت إليها المغنية الفلسطينية إليانا في أثناء تأدية أغنية«Arabesque»، ومن ثم قدمت الأخيرة مقطعًا بالعربية.

وشاركت المطربة الفلسطينية في غناء أغنية «We Pray» مع الرابر العالمي برنا بوي وسيمز، وسرعان ما أبهرت الحضور بأدائها المميز مع دعمها لبلادها على المسرح.

معلومات عن الفلسطينية إليانا

ومع النجاح المميز الذي قدمته الفلسطينية إليانا، نستعرض خلال السطور الآتية، أبرز المعلومات عنها، وفق موقع «دويتش فيله».

- اسمها بالكامل إليانا باسم إليان، وتنتمي لأسرة فلسطينية مسيحية في مدينة الناصرة.

- من مواليد عام 2002، أي تبلغ من العمر 22 عامًا.

- كانت جدتها لأبيها من تشيلي.

- بدأت مسيرتها في عالم الموسيقى في سن السابعة.

- عندما بلغت إليانا من العمر 15 عامًا، انتقلت مع عائلتها إلى مدينة سان دييجو الأمريكية حتى تتمكن من مواصلة مسيرتها الموسيقية.

- على الرغم من حملها الهوية العربية، إلا أنها لم تخطط أبدًا للغناء باللغة العربية، لكنها فعلت ذلك بناءً على اقتراح قُدم لها في أحد استوديوهات التسجيل، حسب تصريحاتها لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز» في عام 2022.

- ومع غنائها باللغة العربية، أتى النجاح بثماره في أغنيتها المنفردة الأولى «Ana Lahale» التي جرى إصدارها عام 2020.

- في عام 2021، أصبحت إليانا واحدة من الفنانين البارزين في شركة «Universal Arab Music» التي تأسست حديثًا.

- خلال السنوات الأخيرة، حصدت الفلسطينية إليانا شهرة واسعة، وفي عام 2023 أصبحت أول فنانة عربية تغني مجموعة كاملة باللغة العربية خلال مشاركتها في مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة.

- خلال العام الجاري، بيعت تذاكرها بالكامل في جولتها بأمريكا الشمالية.

- شاركت في الغناء في أحد المهرجانات الفنية المصرية خلال العام الماضي، بتقديمها أغنية «غصن الزيتون».

- تحرص على دعم بلادها المستمر عبر حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»، مرتدية الشال الفلسطيني.