تحويل المدارس التجريبي 2024.. اعرف الخطوات والرابط

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة شروط وخطوات تحويل المدارس التجريبي 2024 لجميع الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية، والذي بدأ اليوم إلكترونيا على الموقع الرسمي للمديرية، ويستمر لمدة شهر ونصف وحتى منتصف أغسطس المقبل.

رابط تحويل المدارس التجريبي 2024

وأوضحت مديرية التعليم بالجيزة رابط تحويل المدارس التجريبي 2024، مؤكدا أنه لا يجرى قبول أي تحويلات يدويا، ولا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين، وفي حال حدوث خطأ في تسجيل بيانات الطالب في الفترة المحددة يحق لولي الأمر تعديل ما جرى تسجيله على نفس الموقع بالرقم القومي للطالب، خلال الفترة المعلن عنها.

تفاصيل التحويل بين المدارس التجريبية

- المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).

- على ولي الأمر الالتزام بشروط و مواعيد و قواعد القبول.

- يمنع منعا باتا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى في أثناء التقدم للمدرسة.

-على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 يوما من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.