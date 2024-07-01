وزير العمل: مصر مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال

أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر «2018- 2025»، والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و182 لسنة 1999 والخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي نحتفل اليوم بمرور 25 عاما على اعتمادها.

استكمال تنفيذ الخطة الوطنية

وجدد الوزير في كلمته اليوم، بمؤتمر مكافحة عمالة الأطفال، دعوته إلى كل شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين إلى المزيد من العمل المُشترك، لاستكمال تنفيذ الخطة الوطنية، مؤكدًا أن عمل الأطفال ظاهرة عالمية، ولابد من التكاتف الدولي لمواجهتها.

الحد من الظاهرة

أكد أن قضية مكافحة عمالة الأطفال من أهم القضايا على المستويين العالمي والمحلي، والخاصة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وبمُناسبة احتفالنا باليوم العالمي لمكافحة هذه الظاهرة، فإننا نُثمّن جهود الحكومة وكل الجهات الوطنية وكذلك فريق عمل منظمة العمل الدولية في الحد من هذه الظاهرة.

أضاف أن من أبرز الملفات المهمة التي جرى النقاش بشأنها خلال لقائي مع جيلبرت هنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وقيادات المنظمة، مُنتصف الشهر الماضي على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف.