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«القومي للأمومة»: تنظيم مبادرات وخطط استراتيجية لمكافحة عمالة الأطفال

كتب:

ماهر هنداوي
11:29 ص | الإثنين 01 يوليو 2024
مؤتمر مكافحة عمالة الأطفال

مؤتمر مكافحة عمالة الأطفال

أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة والجهات المختصة منذ توليه مهمة البلاد باتخاذ كل الإجراءات السريعة للحد من ظاهرة عمالة الأطفال.

وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي، الذي عقدته اليوم، أن مصر وقعت على اتفاقية منظمة العمل الدولية في عام 2002 بمكافحة عمالة الأطفال، لذا سعت الدولة في عصر الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس السيسي، بإقامة وتنظيم مبادرات وبرامج وخطط استراتيجية لمكافحة عمالة الأطفال على رأسها حياة كريمة.

التصدي لظاهرة عمالة الأطفال

وتابعت «من المشروعات العامة التي اتخذتها الدولة المصرية، للتصدي لظاهرة عمالة الأطفال، المشروعات الأخرى مشروع حماية عمالة الأطفال، بالمسابك الضارة بمحافظة القليوبية، ومشروع حماية الأطفال بالدويقة، ومشروع حماية الأطفال بالحرفيين».

أسباب انتشار ظاهرة عمالة الأطفال

أوضحت أن من أسباب انتشار ظاهرة عمالة الأطفال، الانفلات الإنجابي، في عدد كبير من الأسر المصرية، خاصة في ريف الوجه القبلي.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.