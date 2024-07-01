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أمين تنظيم «الجيل» يطالب الحكومة المرتقبة بالتعامل بجدية مع مخرجات الحوار الوطني

كتب:

محمد أباظة
12:35 م | الإثنين 01 يوليو 2024
أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي

أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي

أكد الدكتور أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أهمية أن تتعامل الحكومة الجديدة بجدية مع مخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولى؛ للمساهمة في بناء وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة؛ نظرا للآمال العريضة التي تعلقت بالدعوة لذلك الحوار، وما شهدته أروقة جلساته من أفكار وأطروحات كانت غائبة عن ساحات العمل العام ومسامع المواطنين لفترات ليست قصيرة.

توحيد المساعي بين القوى السياسية والحكومة الجديدة

وأضاف «قاسم»، في بيان له اليوم، أنّ تعامل الحكومة الجديدة مع تلك المخرجات سيكون له المساهمة الفعالة في حشد الصف الوطني خلف الدولة سواء في جهود التنمية أو جهود مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والذي سيؤثر بدوره على استمرار حالة الحراك السياسي التي شهدتها مصر منذ الدعوة للحوار في أبريل 2022، وسيعمل على مزيد من توحيد المساعي والرؤى بين القوى السياسية والحكومة الجديدة

المطالبة باستمرار جلسات الحوار الوطني

وأشار إلى أنّ حزب الجيل الديمقراطي يعد من أبرز الكيانات التي ساهمت في فعاليات الحوار الوطني بمشاركته في كل الجلسات العامة بكوادر متخصصة وأوراق عمل وسياسات في كافة القضايا المطروح، وكذلك اشترك بفعالية في الجلسات المتخصصة التي قامت بصياغة مخرجات اللجان المختلفة، وأن قيادات وكوادر حزب الجيل الديمقراطي تأمل في استمرار حالة الحوار كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بحفل التنصيب بالفترة الرئاسية الجديدة، ويناشد جميع المعنيين بتقديم الدعم لتجربة الحوار الوطني باعتبارها هي التجربة السياسية غير المسبوقة في الحياة العامة المصرية منذ عقود.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.