بدء تقديم الملفات اليوم.. تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في المحافظات

بدأت اليوم في كافة المدارس، تلقي ملفات الطلاب في أول أيام تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في جميع المحافظات، إذ جرى تقسيم أيام التقديم على 5 فئات وفقًا للمجاميع من الأعلى للأقل، ويجب على الطلاب استكمال ملفاتهم وإحضار المطلوب بالتفصيل، والحضور في المواعيد المحددة لضمان قبول ملفاتهم، على أن يتم تحديد أيام انعقاد اختبارات القبول عقب الانتهاء من تسلم ملفات الطلاب والطالبات.

وتنشر «الوطن» في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في المحافظات، بالتزامن مع بدء تلقي ملفات الطلاب، والأوراق المطلوبة بالتفصيل، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024

وانطلقت اليوم أعمال تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024، إذ أوضحت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم في بيان لها، إنّه يتم تلقي طلبات التقديم في الفترة من اليوم الإثنين وحتى الخميس 18 يوليو الجاري، وفقًا للحد الأدنى للقبول الذي حددته كل محافظة على حدة، وفقًا لجدول بمواعيد محددة لكل فئة من المجموع، إذ تتضمن الفئات حسب المجاميع التالية:

الفئة الأولى.. الطلاب الحاصلين على مجموع يتراوح من 275 وحتى 280 درجة.

الفئة الثانية.. الطلاب الحاصلين على مجموع يتراوح بين 270 وحتى 274.5 درجة.

الفئة الثالثة.. الطلاب الحاصلين على مجموع يتراوح من 265 وحتى 269.5 درجة.

الفئة الرابعة.. الطلاب الحاصلين على مجموع يتراوح من 264.5 وحتى 260 درجة.

الفئة الخامسة.. الطلاب الحاصلين على مجموع يتراوح بين 260 وحتى 280 درجة المتغيبين بعذر تقبله إدارة كل مدرسة.

شروط تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024

وفيما يخص تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في جميع المحافظات، فإنّها موحدة كما حددتها وزارة الصحة في بيان سابق لها وتتضمن التالي:

- الحصول على شهادة الإعدادية هذا العام من نفس الإدارة التعليمية التي تقع بها مدرسة التمريض.

- يجب أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية، معروفًا بحُسن السير والسلوك.

- الحصول على درجة الحد الأدنى للقبول فما أعلى.

- عمل معادلة في مديرية التربية والتعليم إذ كان الطلاب من خريجي الإعدادية الأزهرية.

- اجتياز كافة الاختبارات والكشف الطبي.

- يتم استيفاء أوراق الطلاب وقبولهم وفقًا للترتيب الأعلى للمجموع فالأدنى.

- لا يُعد الطالب مقبولًا إلا بعد أن يجتاز كافة الاختبارات، والكشف الطبي، وإعلان النتيجة رسميًا، ثم مطالبته بتقديم الأوراق الأصلية.

- حضور ولي الأمر مع الطالب أثناء تقديم الملفات، مع مراعاة التقديم لهفي مدرسة ثانوية ثانية سواء عامة أو إحدى بدائلها لحين الانتهاء من تنسيق التمريض.

- لا يتم إعادة الملفات التي تم التقديم بها للطالب أو ولي أمره والتي تتضمن صور فقط في حالة عدم قبول الطالب.

- لا يوجد أي استثناءات في تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2024 بجميع محافظات الجمهورية.

الأوراق المطلوبة في تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024

وفيما يخص الأوراق المطلوبة في تنسيق مدارس التمريض 2024 بعد الإعدادية 2024 في جميع المحافظات فإنّها تتضمن ما يلي:

- أصل شهادة الإعدادية للإطلاع عليه + صورة منه مختومة طبق الأصل.

- مستخرج رسمي أو بيان نجاح الشهادة الابتدائية أو صورة من الشهادة نفسها مختومة طبق الأصل.

- أصل شهادة ميلاد مميكنة.

- إقرار جنسية الطالب، وكذلك إقرار بحسن السير والسلوك مختومًا.

- 4 صور شخصية حديثة للطالب أو الطالبة.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.