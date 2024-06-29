تنسيق تمريض سوهاج 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، شروط تنسيق تمريض سوهاج 2024 المرتقب من أولياء الأمور وآلاف الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لمعرفة الحد الأدنى للقبول في مدارس التمريض للالتحاق بها في العام الدراسي المقبل 2024-2025.

وكشفت المديرية عن شروط تنسيق تمريض سوهاج 2024 للعام الدراسي المقبل مؤكدة في بيان اليوم أن تفاصيل الحد الأدنى للقبول وموعد التقديم سيكون خلال الأيام المقبلة، وفقا لما صرح به مصدر مسؤول بمديرية الصحة والسكان بسوهاج لـ «الوطن».

تنسيق تمريض سوهاج 2024

وتستعرض «الوطن» شروط تنسيق تمريض سوهاج 2024 في ضوء ما يقدمه «الوطن» من خدمات متواصلة ومتتالية لقرائها.

وجاءت شروط تنسيق تمريض سوهاج 2024 على النحو الآتي:

- يحصل الطالب على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية في نفس العام الذي يأتي به تنسيق التمريض.

- اجتياز الطالب لكافة اختبارات الكشف الطبي والشخصي.

- يجب أن يتراوح عمر الطالب خلال فترة التقديم في تنسيق التمريض، ما بين 15 إلى 18 سنة.

- يجب أن يكون الطالب ناجحًا في الاختبارات النفسية التي يتم عقدها في مدارس التمريض المختلفة.

- يشترط أن يكون الطالب من نفس المحافظة المقدم عليها في تنسيق التمريض لعام 2024.

- يتعهد الطالب وولي أمره كذلك بالتفرغ التام خلال فترة الدراسة، وبالنسبة للطالبة فلا يجوز أن تكون متزوجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم بتمريض سوهاج 2024

وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم بتمريض سوهاج 2024 كالتالي:

- أصل شهادة إتمام التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية» أو ما يعادلها.

- صورة شهادة الميلاد مأخوذة من السجل المدني.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

- عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 6 × 4.

- إقرار من الطالب بالتفرغ للدراسة.

- شهادة طبية حديثة من مستشفى حكومي تثبت خلو الطالب من الأمراض المعدية.