تدشين مبادرة «زدني علما» لتعليم القراءة في مطروح.. تنطلق 21 يوليو

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تدشين مبادرة «زدني علمًا» لتنمية مهارات التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب، لطلاب مرحلة التعليم الأساسي بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي.

تحسين المستوى اللغوي للطلاب في الكتابة والحساب

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن المبادرة تنطلق يوم الأحد 21 يوليو الجاري، وتستمر حتى الخميس 12 سبتمبر 2024، وجرى عقد لقاء مع عمد وشيوخ القبائل في مطروح بمقر مجلس العمد والمشايخ، بحضور جمال قنديل مدير عام التعليم العام والعمدة عبدالكريم يونس الصافي المحفوظي رئيس المجلس، ولفيف من عمد ومشايخ وعواقل المحافظة.

وجرى مناقشة واستعراض أطر وآليات التعاون المشترك بشأن تنفيذ المبادرة التربوية، والاتفاق على الإعلان عن مبادرة زدني علمًا بمراكز وقرى ونجوع مطروح، لتوعية أولياء الأمور وتبصيرهم بأهمية مشاركة أبنائهم بفعاليات المبادرة، لما تقدمه من فوائد تعليمية إيجابية ومنافع تربوية واجتماعية خلال فترة الإجازة الصيفية من خلال تحسين المستوى اللغوي للطلاب في القراءة والكتابة وأعمال الحساب.

القبائل تدعم المبادرة

ومن جانبه أكد العمدة عبدالكريم المحفوظي مشاركة مجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح في تلك المبادرة الجديدة، مشيدًا بأهدافها التعليمية ودعمها وتسهيل مهمتها في القرى والنجوع خلال الصيف، والتي تعمل على الارتقاء بمستوى الطلاب في جميع مراكز ومدن المحافظة.

4 مدارس في كل مركز وإدارة تعليمية تشارك بالمبادرة

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن المبادرة التربوية تأتي في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي، وفي ظل دعم لا محدود من محافظ مطروح اللواء خالد شعيب للعملية التعليمية، وتنفيذ المبادرة سيتم من خلال تحديد عدد 4 مدارس متوسطة الموقع بكل مركز وإدارة تعليمية من الإدارات الثمانية، ومراعاة اختيار الموقع المناسب للمدارس لضمان جذب التلاميذ لتلك الفعاليات الخدمية التربوية، كما أن خطة التوعية للمبادرة تشمل تفعيل منظومة التعاون بجانب مجلس العمد والمشايخ، ومديرية أوقاف مطروح والإذاعة الإقليمية، وكنيسة السيدة العذراء ومجلس أمناء المحافظة والمجالس الفرعية.