«المنشآت السياحية»: تخفيض الرسوم المفروضة على المطاعم النيلية العائمة

كشف تقرير نشاط عن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عن النجاح في تخفيض الرسوم المفروضة على المطاعم العائمة على النيل وتعديلها، حيث كانت 180 جنيها للمتر في جميع الأدوار، لتصبح 180 جنيها للدور الأول، و150 جنيها للدور الثاني، و120 جنيها للدور الثالث.

تعديل رسوم التراخيص

وذكرت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية في بيان، أنّ التقرير أكد أنّ الغرفة نجحت في تعديل رسوم تراخيص المطاعم السياحية لتصبح مطابقة للواقع الفعلي بعدد الأدوار وإلغاء المخالفات التي كانت ستطبق بأثر رجعي، كما نجحت الغرفة في الاتفاق مع هيئة النقل النهري لمنح العائمات النيلية مهلة 3 أشهر لتجديد التراخيص لحين وضع بروتوكول بالأشتراطات المطلوبة لتجديد التراخيص، والتوصل إلى إتفاق بعدم تحريك المراكب في ممشى أهل مصر والقيام بأعمال الممشى أثناء تواجدها.

إعفاء بعض المطاعم المتعثرة والمتوقفة عن التشغيل من الرسوم

وأضافت الغرفة، أنّ التقرير أشار إلى أنّ غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أعفت عددا من المطاعم المتعثرة والمتوقفة عن التشغيل من رسوم الغرفة السنوية، فضلا عن تقديم المساعدات الممكنة سواء المادية أو الفنية واللوجستية.

وأشار التقرير إلى أنّ الغرفة وبالتعاون مع المسؤولين بوزارة السياحة والآثار، خاصة خلال فترة انتشار فيروس كورونا، أصدرت تعليمات مشددة وإجراءات صارمة لمواجهة الفيروس وووقف انتشاره من خلال المخالطة، وتوافر عوامل الأمان من الفيروس من المطهرات والواقيات، والإبقاء على خدمة التوصيل للسلاسل لمدة 24 ساعة، وتدريجيا بعد التعامل مع الفيروس، جرى تعديل مواعيد التشغيل حتى وصلنا إلى ساعات التشغيل لتصبح 24 ساعة، خاصة للسلاسل والملاهي الليلية ومسارح المنوعات.